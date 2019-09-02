富力地產﹕「促銷售　抓回款」為工作重點　完成項目銷售屬最優先

資料是誠實的，富力地產2019年中報的各項指標，包括營收、利潤、負債、融資成本等，都在提示投資者，秋風已在行業中吹起，富力提前入冬。

《棱鏡》9月2日報道，在8月22日的富力地產中期業績發佈會上，富力地產（2777）董事長李思廉自問自答：“誰說今年的市場差？沒有很差。你看見哪一家公司很差？一家都沒有。”



2019年上半年，富力的營收和利潤增幅都遠低於去年同期。該公司中報顯示，歸屬股東淨利潤40.27億元（人民幣‧下同），同比增長2.66%。



富力2019年的銷售目標是1,600億元，比去年1,300億元增加23%。半年時間過去，其權益銷售額為602.2億元，完成年度目標的37.64%。李思廉在業績會上表示，富力下半年權益合約銷售額應該在900億至1,000億元左右，“全年大概是完成1,500億、1,600億左右。”



按照李思廉的解釋：富力每一年都是上半年完成全年目標的三分之一，下半年再三分之二，這種節奏保持了超過10年。



實際情況並非如此。2018上半年，富力銷售額570 億元，佔全年計畫銷售額的43.84%，在下半年不遺餘力地推盤下，全年完成1,311億元的銷售額，擦線飄過1,300億目標線。由於銷售欠理想，去化率逐年降低，富力加大推盤量，努力實現銷售額。

中國房地產企業開始準備過冬。（新華社）

行內人士﹕富地態度謹慎至極點

根據計畫，富力2019年推盤項目200多個（2018年推盤155個），預計貨值3,000億元。按此計算，去化53%則可完成1,600億元的年度目標。一位富力內部員工表示，早在2018年初，富力高層就要求高周轉、促回款，一般新購置地塊要求在一年之內能推盤銷售，快的甚至要求在四個月之內。



2019年7月26日，李思廉提出2019年下半年的工作重點應圍繞“促銷售、抓回款”開展，而且下半年原則上暫停拿地。他強調，公司財務、開發、工程等部門均應以銷售為中心開展工作，全力以赴配合銷售目標的達成；堅持全民行銷，加強促銷力度，以完成專案銷售目標為第一優先順序。



富力並不是不拿地了，而是拿地更加謹慎。“一家地產公司所有買地計劃都需要董事長親自審批，足見其態度已經審慎到極點。”某Top10內房企業南京區投拓總監表示。



這兩年來，富力在土地市場上不斷收縮戰場。2017年富力耗資584億元拿地，佔其銷售回款的七成左右；2018年拿地金額為317億元，佔其回款金額的四成左右；2019年上半年，其土地投資款為180億元，如下半年基本不拿地的話，全年拿地額將遠低於2018年。