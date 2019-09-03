惠譽評級︰料騰訊盈利能力　下半年基本不變

惠譽評級表示，騰訊控股（評級︰A+/穩定）在2019年剩餘時間，甚至2020年將持續面對較多的挑戰，包括宏觀經濟環境趨弱，整個行業受短視頻廣告庫存供應增加的衝擊，以及部分重要電視劇播出時間推遲等。但惠譽補充，騰訊多元化的收入組合，以及更加專注財務管控，應有助於其保持盈利能力和現金流生成能力。

報告指出，即使商業環境十分嚴峻，騰訊依然能夠在2019年上半年實現了穩定的用戶、收入和利潤增長，並進一步夯實了其生態系統。該機構預計，騰訊的收入增長和盈利能力將在2019年下半年基本保持不變，網路廣告業務將繼續受到宏觀經濟不確定性和行業廣告庫存過剩的影響，同時個人電腦用戶端遊戲收入疲軟的狀況料將持續。但是，新發布的智慧手機遊戲將可支撐收入增長。

近期的宏觀經濟挑戰可能會對騰訊的增長速度產生影響，但惠譽認為，公司有足夠的空間在長期內提升其主要產品的變現能力。另外，惠譽認為，中期內騰訊將保持較大的併購規模，以建設和強化其生態系統及構建關鍵技術和業務創新能力。

不過，惠譽認為，騰訊的投資方式可能較去年更加謹慎，並且其併購側重點將會改變，公司可能會增加對企業軟體、金融技術、教育技術和健康相關技術的投資，而不是像2018年上半年那樣重點關注智慧零售業務和遊戲廣播服務。與此同時，騰訊的處置投資速度可能會加快，這有助於為投資活動提供資金。