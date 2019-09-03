蘋果與Burberry合作　開發用於銷售奢侈品的聊天工具

蘋果公司正與知名的奢侈品牌博柏利（Burberry）合作，打造了一個名為「R Message」的新服務將與博柏利的iOS應用程序集成，它允許店員直接向特定客戶發送信息，構建一種新的奢侈品購物體驗。

時尚雜誌《Vogue Business》指出，博柏利商店目前使用一款名為「R World」的內部App進行庫存管理，並接收公司內部新聞。該系統聽起來類似於蘋果自有零售為自家團隊開發的Hello應用，這曾經常得到博柏利前CEO、也就是後來負責蘋果零售業務的高級副總裁Angela Ahrendts的推廣。

R Message可以看做是R World向外的延展，它把博柏利的內部系統與其面向客戶的App連接起來，可以實現「在店內預約，接受個性化的商品推薦，併購買產品」。

此前博柏利在其應用程序中通過iMessage Business Chat，也就是iMessage的商業聊天功能與客戶直接溝通，但R Message的功能更為獨特。通過將這一功能聯繫特定的客戶，博柏利的銷售人員可以提供個性化的支持，而不是通過一個普遍的常用系統。正如奢侈品牌通常都會舉辦一些私密的晚宴、展覽，只邀請熟悉的老客戶出席。