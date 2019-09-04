華為Mate 30不搭載谷歌應用程式及服務

華為消費者業務CEO余承東，在9月1日於社交媒體「微博」上宣佈，9月19日將在德國慕尼黑帶來華為Mate 30。

儘管美國政府針對華為將臨時通用許可證延長了90天，但這只適用於此前推出的手機。即將推出的華為Mate 30系列並不符合該法案，因此不在豁免範圍內，所以將不能預裝谷歌的應用程序和服務。

德國之聲中文網9月4日報道，美國商務部將針對華為的寬限期延長至11月19日，從理論上來說，谷歌是可以給9月19日上市的華為Mate 30手機提供配套應用程序的預裝許可。

華為手機佔本土銷售38%

目前暫不清楚谷歌提前斷供究竟是迫於商務部的壓力還是想要主動迎合特朗普（Donald Trump）政府。

谷歌斷供華為，購買Mate 30的用戶是否能夠自行安裝谷歌公司的配套應用程序變得不明朗。

報道稱，即使華為新手機因為缺乏穀歌預裝應用而在海外市場銷量不佳，華為公司的總體業績也不會受到太大影響。華為手機業務的一半以上營業額都是在中國本土市場。根據市場調研機構Canalys的數據，華為手機在中國本土市場的佔有率達到38%。儘管中國手機市場近兩年來正在萎縮，但是華為的銷量依然在增長。

曾考慮GMS替化方案攻印度市場

不過，華為手機不能預裝谷歌應用，華為海外市場還是會受到一定影響。對於這一問題，中國手機品牌魅族前科技高級副總裁李楠認為，在歐美用戶中，提供過谷歌移動服務（GMS）替代方案不太可能。在美國和西歐對銷量的打擊會比較明顯，印度，東南亞，東歐等新興市場加強售後和用戶互助，引導自己安裝應該影響有限，在不怕長臂法案的國家，比如東歐，本地商業機構預先安裝也可能出現。

李楠還提到，在2015年以及2016年曾經和互聯網巨頭討論過GMS替代方案，在印度等巨大新興市場落地的可能性，但最後放棄了。

此事本質上違反穀歌長期利益，至少在新興市場給GMS的替代方案留除了空擋和可能性；GMS是谷歌在海外壟斷手機後項收費的基礎，穀歌把自己主要的收入來源讓出空擋本身，其實利益誘惑很大。