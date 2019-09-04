內媒︰聯邦快遞距「不可靠實體清單」又近一步

《新華社》昨日報道，近日從有關部門獲悉，近期，聯邦快遞（中國）有限公司涉嫌非法收寄寄往香港的管制刀具，涉案物品已被中國有關部門暫扣，相關調查正在進行之中。今年5月份，華為亦指控聯邦快遞﹙Fedex﹚將兩件原定送往華為亞洲辦公室的包裹轉送到美國 ，之後又發生聯邦快遞將一個含有華為手機的包裹「錯誤」退回事件。8月份，聯邦快遞承運來華快遞涉槍被中國公安機關立案調查。

屋漏偏逢連夜雨，中國商務部新聞發言人高峰8月22日稱，將於近期公佈不可靠實體清單制度。《每日經濟新聞》9月4日報道稱，看來聯邦快遞可能離「不可靠實體清單」又近了一步。

報道稱，從聯邦快遞的股價來看，從4月18日至今，不到五個月時間裏，聯邦快遞股價一直處於下行通道當中，股價從最高的198.67美元，一路跌破160美元。昨日聯邦快遞低開低走，跌幅超過2%。若從歷史最高峰2018年1月份270.91美元計算，一年半時間，聯邦快遞市值跌去約2,300億人民幣。

相關數據顯示，聯邦快遞在中國市場的收入規模在180億元人民幣至200億元人民幣，國際件市場佔有率約為31%，位居國際快遞市場首位。

根據中國國家郵政局14月11日發佈的《2018年中國快遞發展指數報告》顯示，2018年中國人均使用快遞36件，快遞包裹總佔比超出全球一半，快遞業務量連續5年位居世界第一。

不少觀察人士認為，聯邦快遞可能會成為第一家上榜不可靠實體清單的公司。若聯邦快遞真的成為「不可靠實體清單」第一家，其股價可能會出現雪崩。