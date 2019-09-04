雅生活服務就可能收購事項展開初步磋商

雅生活服務（3319）公布，就最近報道指公司可能收購中民未來物業服務若干股權的猜測，公司已與獨立第三方就可能收購事項展開初步磋商。

公司指，可能收購事項之條款有待進一步協商，由於條款（包括架構、對價及其他相關安排）仍處於磋商中，及須待達成最終協議，方可作實，股東及公司潛在投資者須注意，可能收購事項未必會如期落實或根本不會落實。

去年曾傳出，中國最大民營投基金之一，中國民生投資旗下物業管理公司－中民未來控股集團，計劃今年來港上市集資3億美元（約23.55億港元）。

中民未來控股集團有限公司（中民物業有限責任公司）於2014年7月在上海市黃浦區成立，公司註冊資本40億元人民幣，為中國民生投資集團一級子公司。

上半年純利升62.9%

雅生活早前公布上半年業績，純利按年增加62.9%至5.41億元人民幣，高於早前發布盈喜時的增加50%，收入則升59.4%至22.41億元人民幣，經營現金流升1.6倍至5.4億元人民幣。

旗下三大業務均有高速增長，物業管理服務收入增加63.6%至12.3億元人民幣，外延服務收入增加40.3%至8.1億元人民幣，社區增值服務收入增加1.6倍至2.1億元人民幣。