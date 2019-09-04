【收市總結】傳逃犯條例將正式撤回　港股升近千點　本地股翻生

港股今日一洗頹風，勁升近千點。大市轉強，與「逃犯修訂」修訂有機會正式撤回有關。《香港01》報道，特首林鄭月娥在下午4時與建制派在禮賓府會面，有議員估計特首會推出讓步方案，最大機會是正式宣布撤回方案，以緩和局勢。消息一出，即時為投資者打下強心針，多隻與本地消費有關的股份如地產股即時爆升，莎莎國際（0178）亦告翻生，大升逾17%。

恒生指數收市報26523點，升995點；國企指數收市報10288點，升252點，成交額為1,163.77億元。

地產股超強勢 九置勁升12%

與消費相關股份今日表現突出，莎莎升17.3%，收市報1.9元，卓悅控股（0653）升8.3%，收市報0.118元，周生生（0116）升2.3%，收市報9元，周大福（1929）升9.7%，收市報7.21元，佐丹奴國際（0709）升5.6%，收市報2.63元。

地產股表現相當強勁，太古地產（1972）升6.3%，收市報27元，新鴻基地產（0016）升9.8%，收市報118.5元，長實集團（1113）升8.6%，收市報56.2元，新世界發展（0017）升10%，收市報10.6元，嘉里建設（0683）升5%，收市報26.45元，九龍倉置業（1997）升12.1%，收市報46.3元，成為今日表現最佳的藍籌股。

近期處於弱勢的港鐵公司（0066）今日明顯反彈，升6.4%，收市報47.35元，中電控股（0002）升3.8%，收市報81.85元，中華煤氣（0003）升3.5%，收市報15.52元。

國泰收市後再宣布主席史樂山離任

三大重磅股今日均上揚，騰訊控股（0700）收市報341.2元，升3.6%，滙豐控股（0005）升3.5%，收市報57.9元，友邦保險（1299）升5.9%，收市報79.4元。

國泰航空（0293）亦上揚，高見10.96元，創1個月新高，收市報10.7元，升7.2%。在收市後國泰再有人事變動，史樂山已辭任主席及常務董事，由賀以禮接任，會在今年11月6日生效。

國泰收市後再宣布主席史樂山離任

三大重磅股今日均上揚，騰訊控股（0700）收市報341.2元，升3.6%，滙豐控股（0005）升3.5%，收市報57.9元，友邦保險（1299）升5.9%，收市報79.4元。

國泰航空（0293）亦上揚，高見10.96元，創1個月新高，收市報10.7元，升7.2%。在收市後國泰再有人事變動，史樂山已辭任主席及常務董事，由賀以禮接任，會在今年11月6日生效。