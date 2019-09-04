國泰高層再次地震　專家：事件對公司影響不大　但不應沾手

國泰航空﹙0293﹚在短短一個月，第二度出現管理層變動。公司今日收市後宣布，董事局主席及常務董事史樂山辭任，而現為太古集團董事賀以禮獲委任為常務董事，並獲選為董事局主席，接替史樂山職務，有關安排會在今年11月6日生效。 對於國泰管理層接連出現人事變動，有專家認為，縱使事件對公司管治影響不大，惟呼籲投資者暫時不宜對國泰沾手。

信誠證券聯席董事張智威覺得，國泰不斷換血，換成中央比較接受管理層的做法，不足為奇。從公司管治角度，管理層有需要跟中央妥協。若國泰被禁止飛越中國，「兜路」避開中國空域，航空飛行時間變長，也提高了燃油成本，令公司難以與其他航空公司競爭。而更換管理層，最初市場反應或會較大，但其後換兩個跟換三個也沒太大分別，再換下去，只是延續換血政策，符合市場預期。

張智威指，在環球經濟放緩、中美貿易戰持續、以及廉航競爭下，國泰客運及貨運業務受壓，加上本港社會示威持續，堵塞機場事件影響航班升降，令其業務雪上加霜，投資者要有心理準備國泰下半年業績不會太理想。他稱投資者暫時應避開受中美貿易戰及本地社會運動影響的股份，如零售及航空股等。

信誠證券聯席董事張智威表示，市場有心理準備國泰會繼續換血，令其股價今日也跟隨大市升7%。（張浩維攝）

林嘉麒料國泰股價升幅只維持1至2日

宏匯資產管理董事及投資總監林嘉麒則表示，主席不是負責公司營運，故換人對國泰企業管治影響不算多，不過或會影響投資者對國泰的信心；另一角度看，新管理層可以帶來全新管治面貌，或對國泰是利好消息。

他稱市場在昨日已開始流傳國泰主席辭職的消息、加上港府撤回「逃犯條例」，帶動國泰今日（9月4日）炒高7.21%，收市報10.7元。不過國泰營運收益仍受外圍及本港經濟因素影響，相信其股價只會短線上升，股價升幅只維持1至2日，就有機會打回原形，而11至12元在技術走勢上有比較大的蟹貨區，「有貨就要食糊」，但沒貨就不要買入，投資者應觀望國泰業務表現，直至9月的營運狀況及本港經濟有改善，再考慮應否入注。

他建議投資者可考慮入手業務基本面較佳，較少受外圍因素影響的股份，如食品股、體育用品股和公用股。