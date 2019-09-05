【中美貿易戰】兩國敲定重啟談判　上證指數早段飆38點迫近3000關

中國商務部公布，中美雙方同意於10月初在華盛頓重啟貿易談判。內地A股今早高開後持續向上，截至上午10時11分，上證指數報2992點，升35點（1.19%），迫近3000點大關。

三大指數同步高開

上證指數今早開市報2972點，升15點（0.52%）；深證成指開市報9752點，升48點（0.54%），現報9802點，升102點（1.06%）；創業板指數開報1682點，升13點（0.78%），最新報報1693點，升24點（1.44%）。

消息面上，國務院常務會議釋放降準信號，要求及時運用普遍降準及定向降準等政策工具，多間官方媒體分析稱降準空間打開，頗大機會於9月中下旬落地。

此外，今早商務部亦公布，國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Emmet Lighthizer）、財政部長努欽（Steven Terner Mnuchin）通話，同意10月初於華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通。工作層將於9月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充分準備。雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。