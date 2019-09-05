港交所：從下午2時起暫停期貨交易　衍生產品結算系統如常運作

香港交易所（0388）宣布，期貨交易已在今午2時起暫停交易，今次更是首次停止期貨交易。衍生工具市場暫停，發引金融市場混亂。

港交所宣布，由於電子交易系統出現長時間的連接問題，為維護市場有序，已於今日（9月5日）下午2時正暫停衍生產品市場交易，今天的收市後交易時段亦暫停。

衍生產品結算系統將於下午時段如常運作。香港交易所將適時提供最新消息。

證監會指出，正與港交所密切聯繫，圖盡快解決有關問題，及確保市場對有關資訊流通。

受到衍生產品系統連接出現問題，期指交易明顯大減。9月期指停市前報26438點，跌38點，成交張數為1.9萬張合約，未平倉合約為14.5萬張，停市前買賣差價相差10點。國指9月期指報10346點，升74點，成交為1.15萬張合約，未平倉合約23.8萬張。

有投資者稱無法落盤

今早有網民指出，期指交易存有問題，更有投資者指出，在今早9時25分已發現期指成交量大減，其本人亦無法落盤，同時亦發現買賣價差明顯擘闊。

晉峰金融集團國際業務總監文錦輝出席《NOW》的節目時指出，今早8時45分時已發現港交所交易系統緩慢，亦有證券無法利用交易平台登入港交所的系統，需要啟動交易終端進行交易。其後運作持續緩慢之餘，更發現無法取消交易。

文錦輝進一步指出，港交所至早上11時才指出，系統出現連接問題，最終在下午1時仍無法解決，需要停止期貨交易。他認為從公平角度，港交所應在今早便取消交易，而現貨市場持續交易，引起混亂；認為港交所未有做好危機處理。他亦指出交易所在午後於交易統系內公布，下午2時起停止期貨交易，可是證券商早已無法登入該系統，貿疑為何不多利用傳媒公布有關消息。

今早已有券商停止交易

其後港交所已得悉旗下衍生產品市場的電子交易系統（HKATS）出現連接問題，正了解情況並會在適時提供最新資訊，又指出所有市場包括衍生產品市場目前都如常運作。

《香港01》亦就事件向港交所查詢，發言人證實系統出現連接問題，並得悉有券商也出現類似情況，內部正了解情況，有消息會再通知。

受到連接系統不穩定影響，有券商人員反映，由於港交所的網站非常不穩定，造成「開停開停」不定時出現丟單的情況，該公司已暫時停止有關所有香港期貨交易所產品之網上買賣，但客戶仍可以平倉，只限電話平倉。