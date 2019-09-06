【中午收市】期指恢復成交　港股隨外圍上揚　半日升157點

撰文：張偉倫
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期貨市場經歷下午的停市事件後，今日重開，成交極為活躍，9月期指半日成交達9.9萬張。今早期指成交活躍，現貨市場則未見動盪，並在外圍市況帶動下力迫25800點。
不過投資評級機構惠譽宣布將香港評級下調，及予「負面」前景，或會對午後港股帶來壓力。
恒生指數中午收市報26672點，升157點；國企指數中午收市報10415點，升30點，成交額為515.64億元。
手機設備股上揚
手機設備股今日繼續上揚，瑞聲科技（2018）半日升5%，為表現最佳的藍籌股，中午收市41.05元，舜宇光學（2382）升4.8%，中午收市報118.7元，鴻騰（6088）升2.8%，中午收市報3.65元。
出口股普遍上揚，申洲國際（2313）升3.3%，中午收市報112.7元，互太紡織（1382）升1.5%，中午收市報5.42元，創科實業（0669）升0.4%，中午收市報57.95元。
昨日期貨市場出現大混亂，但是香港交易所（0388）仍升1.8%，中午收市報251.6元。證券股方面，耀才證券（1428）升1.5%，中午收市報1.36元，第一上海（0227）升3.5%，中午收市報0.445元。
地產股逆市下跌
不過地產股則逆市下跌，恒隆地產（0101）跌1.1%，中午收市報18.24元。