【港交所死機】李小加稱期貨停市涉新系統出現漏洞　非受攻擊

香港交易所（0388）昨日下午2時起，暫停期指及期權交易，至今早才恢復。行政總裁李小加今早就事件作出交代。他先指出今早所有功能都在運轉，又指出昨日停市是因為交易系軟件出現問題，而非受到攻擊。今次事年與過往累計投資30億元的新系統及發生問題，導致發生港交所成立以來，首次在交易時段期間宣布停市。他希望在周六測試已解決了問題的最新版本，而舊版本用了許多年，不會有問題。

他指出已找到問題所在，系統軟件中間一個漏洞，目前已把問題處理；現時用了舊的﹑並無這個漏洞的版本；可能少了幾個功能，但對市場無影響。雖然不能保證永遠不出錯，但強調對資訊科技的投資是非常重視。

稱只有市場交易不再有序時才停市

對於在昨日早上已發現問題，至下午2時才宣布停止衍生生產交易。李小加直言停市是大事，不能輕易做，不能一有問題便停市，因為停市屬影響市場所有人的重大決定。只有當交易不再有序時，才會作出停市的決定。

他亦指出港交所一直在致力了解問題為何發生。若過程中不知道根源在哪，不了解全局、不了解通盤情況就作通報，反而會令市場混亂，更無所適從。因為好的溝通，是需要對事件有精確的掌握；惟他亦指出對昨日情況也不滿意。

他亦重申今次事件並不涉及人為問題，或系統遭受攻擊；但透過近期港交所網頁確受到DDOS攻擊，而此類攻擊只會影響客戶接受訊息，而不會影響交易系統，亦與昨日期貨停市並無關係。