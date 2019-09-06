餘額寶資產規模暴減四成　失全球第一貨幣基金寶座

受到全球無風險利率下行、同業競爭、人民幣貶值的三方壓力之下，內地貨幣型基金「餘額寶」已失去了全球第一的寶座，資產規模與2018年相比是暴跌了40%。

天弘餘額寶貨幣市場基金總資產已連續五個季度下降。數據顯示，按當前匯率折算後的餘額寶最新規模約為1,440億美元，落後於摩根大通和富達的貨幣基金，位列全球第三，而在2018年一季末，餘額寶規模幾乎為第二名的兩倍。

中信證券固收研究主管明明表示，2018年以來，流動性維持寬鬆，貨幣型基金的殖利率隨著貨幣市場利率下降比較多，而銀行理財收益率相對較高，這直接削弱了貨幣型基金的吸引力。他並指出，近年來對貨幣基金申購贖回、流動性以及其他方面的一系列監管加強也有影響。

浙江螞蟻小微金融服務目前持有天弘基金51%的股份。螞蟻金服表示，餘額寶貨幣基金的規模波動並不反映餘額寶現金管理平台的表現，目前已有24支貨幣基金接入平台。

根據基金公告，餘額寶的總資產已經從2018年一季度的近1.7萬億元人民幣，連續五個季度下降，至2019年二季度末，總資產約1萬億元人民幣，為其2013年成立以來最長季度跌幅。不過，餘額寶目前仍是中國最大的貨幣基金，累計交易用戶突破6億。