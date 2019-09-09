後生仔投資不進取　恒生降理財產品門檻吸年輕客

《逃犯條例》引發的抗爭浪潮未有平息迹象，加上中美貿易戰等外圍隱憂，本港經濟下行壓力不斷升溫。恒生銀行投資產品及顧問業務主管李佩珊表示，面對多項不明朗因素，投資者趨於保守，偏向追逐低風險的理財產品，該行近期陸續下調多項低風險理財產品的投資門檻，期望吸納年輕顧客。

理財產品7月銷情有所改善

李佩珊受訪時指，雖然市況偏向波動，惟投資者避險意識升溫，令該行7月的理財產品銷情較6月改善，該行因應市況轉變，推出多項較低風險產品吸引顧客，並逐步降低理財產品門檻吸納年青客。

她引述該行調查指，由於儲蓄較少、投資知識有限等，年輕客戶的風險取向較一般投資者低，若以5分為最高風險，超過七成的30歲或以下客戶僅得0至3級的風險承受程度，更有一成客戶不願承受任何風險；反觀30歲以上的投資，有八成人願意承受3至5級的中至高風險。

李佩珊表示，年輕客戶出於本金不多、對投資認知不足等顧慮，風險承受能力較低。（資料圖片）

月供基金最低認購額降至500元

她續稱，針對年輕客戶的上述特點，該行近期多次下調理財產品的網上投資門檻，例如自4月起下調保本投資存款、「更特息」投資存款等產品的最低認購額至5,000元，並於本月起將零售基金的最低認購額自2萬至減至5,000元，而月供基金的「最低消費」亦由1,000元降至500元。

李佩珊透露，降低投資門檻有助該行吸納理財客戶，以月供基金為例，7月至今月供1,000元以下的客戶佔整體新增客戶四成，當中近半是30歲以下顧客，其中九成為新投資客；至於與外匯走勢掛鉤的保本投資存款，認購額1萬元以下的交易佔整體兩成，其中三成為30歲以下客戶。

此外，本港首批虛擬銀行最快或於年底前面世。李佩珊回應指，虛擬銀行加入固然會改變競爭環境，惟該行一直推動數碼化進程，今年上半年的電子理財客戶錄得8%增長，而流動理財的活躍客戶亦有4%升幅，期望繼續透過數碼平台吸納新客、擴闊理財服務的服務對象。