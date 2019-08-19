【自願醫保】恒生夥保柏推靈活計劃　每年保額達3000萬元

自願醫保計劃（VHIS）自4月起推出，可為「打工仔」提供最多8,000元的扣稅額。恒生銀行（0011）與保柏宣布，合作推出自願醫保靈活計劃「環球優越自願醫保」，每年醫療保障限額達3,000萬元，並設4個墊底費選項。

提供環球保障涵蓋私家房開支

恒生銀行表示，新計劃特別為該行客戶而設，除了涵蓋自願醫保標準計劃的基本醫療保障外，亦為客戶提供每年高達3,000萬元額外醫療保障，為現時全港最高保障額的自願醫保計劃，並且提供環球保障，涵蓋受保人入住標準私家房的開支。

此外，該計劃提供4項俗稱「墊底費」的自付額選擇，包括0、1.2萬、4萬及8萬元，而且不設終身保障限額，並為年滿60歲或以上的投保人提供終身劃一保費，但保費或會因通脹等因素而調整。

恒生及保柏表示，新計劃是在雙方策略合作下推出，將由後者承保，並由前者獨家分銷。恒生銀行執行董事兼零售銀行及財富管理業務主管關穎嫺指出，期望繼續與保柏緊密合作，進一步豐富該行的健康管理方案。保柏香港總經理梅康信（Andrew Merrilees）則稱，新計劃為客戶提供環球保障，以滿足他們對全方位醫療保健支援的需求，並指公司通過與恒生的夥伴合作，協助客戶活出更長壽、更健康和更愉快的人生。