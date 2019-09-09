【中國經濟】瑞銀︰人行全面降準　釋放出明確清晰的寬鬆信號

人民銀行上周宣布降準，預期釋放長期資金約9,000億元﹙人民幣 下同﹚，其中全面降準佔8,000億元，定向降準佔1,000億元。

瑞銀發表中國經濟評論指，雖然人行表示降準後穩健貨幣政策取向沒有改變，但該行認為本次全面降準釋放了明確清晰的寬鬆信號，特別是考慮到本次降準所釋放的資金並不會用於置換到期 MLF﹙中期借貸便利﹚。

瑞銀依然預計人行會在今年年內和明年分別再降準50和100個基點，可是人行應不會降低基準貸款利率。惟一旦聯儲局進一步降息，料人行可能順勢下調MLF利率10至15個基點。流動性投放增加和貨幣信貸放鬆會有助於支撐今﹑明兩年整體信貸增速反彈至約11%，不過與此前相比本輪信貸反彈的力度十分溫和。

評論又指，鑒於政府計畫提前下發部分地方政府債券發行額度，並要求提高專項債資金運用效率，預計明年基建投資增速有望反彈至10%左右。另一方面，政府仍會避免將房地產作為短期內刺激經濟的手段，但如果未來房地產新開工和投資出現大幅下跌，那麼房地產政策或小幅鬆綁。

整體而言，瑞銀維持內地今明兩年GDP增速預測6%和5.5%不變。在基準情形下，該行又預計中美雙方難以達成貿易協定，但貿易摩擦也不會進一步升級。