A股三大股指集體高收：滬指企穩3000點　創業板指數升逾2%

A股三大指數今日集體高收，上證指數、深成指數、創業板指數均是六連漲。具體來看，滬指站上3,000點大關，收盤上漲0.84%，收報3024.74點。

今日三大指數穩步拉升，創業板指走勢較強，收盤大漲2.42%，收報1733.23點。兩市合計成交7,160億元人民幣，行業板塊全線上揚，5G、晶片、軟體、邊緣計算、智慧穿戴等科技類股票強勢領漲。



整體上，市場看好欲望較強，北上資金淨流入超30億元。英大證券首席經濟學家李大霄表示，今天A股對周末利好消息有明顯反應，A股已經很長時間沒有對利好消息反應這麼強烈了。



下調存款準侑金率只是寬鬆的開始，美國聯儲局減息的時間窗口（19日）也漸行漸近，而中國下次貸款市場報價利率（LPR）調整時間視窗在9月20日，標普道瓊斯指數納入的時間窗口在9月23日，9月好事連連，A股走牛甚至牛氣沖天都是有支持的。當然只限於好股票。



中信證券表示，A股仍有向上動能，本輪升幅有望衝擊年內前高。中國國內政策寬鬆預期已明確，未來幾周預計歐央行、聯儲局、中國人民銀行將排隊降息，全球寬鬆更加明確；外部事件和企業盈利的轉捩點雖仍需確認，但邊際有好轉。四大擔憂逐步明確，A股從突圍到起勢，仍有向上動能，本輪升幅滬綜指有望衝擊年內前高。