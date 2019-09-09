保監局就延期年金發指引　冀延長回本期減退單誘因

延期年金的扣稅安排已於4月推出，與強積金自願性供款共享6萬元扣稅額。惟有報道指，中銀人壽旗下一隻合資格延期年金（QDAP）因回本期短至5年，並可全數提取本金，或會被濫用以作避稅，因而被保監局要求更改條款。保監局行政總監張雲正表示，政府推出延期年金扣稅優惠，原意是鼓勵市民長期持有以作退休之用，已向業界發出補充指引詳加解釋。

冀延長回本期減少退單誘因

張雲正出席記者會時指，合資格延期年金自4月推出以來銷情良好，銷售保單數目高達6萬份，總年度化保費43.9億元。但根據市場消息，留意到有個別產品的銷售過程是以扣稅為賣點，而非退休保障，認為與政策原意有偏差，故此希望公司透過調整產品結構、延長回本期以減少投保人「退單」的誘因，而該產品的回本期已由5年延長至8年。

他強調，個案不涉及違規，亦非有人投訴，而是源於局方一直留意市場發展，期望平衡投保人的各方面需要而作出，而是次處理手法牽涉的行政成本較低，亦不會影響已投保客戶的保單。張雲正又指，截至8月底QDAP保單的平均年度化保費為7.4萬元，高於6萬元的扣稅額，相信上述情況只屬個別案例，大部分市民不是單為扣稅而投保。

近月訪港旅客急劇下挫，保險業或將成為零售業外另一個重災區。（資料圖片）

內地客減少或衝擊保險業銷情

此外，財政司司長陳茂波昨日（8日）提到8月訪港旅客急挫四成，或將影響內地客來港投保情況。張雲正認為，旅客人數下降必定會對業界有所衝擊，但目前未能掌握準確數字，相信第三季影響將會浮現。但他估計，由於上半年內地客在港新造保單僅佔整體26%，較2年前的45%大幅減少，情況對業界影響相對較低。

保監局將於9月23日起接手保險中介人的監管工作，早前推出多項指引，包括將保險代理的學歷要求提升至中學文憑試5科合格。保監局主席鄭慕智介紹指，現行約11萬名保險中介將可獲3年過渡安排，期間可不受新學歷限制向當局重新申請牌照，當局已與業界緊密聯繫，相信新措施的實際影響有限。

至於中港「保險通」的進展，他透露局方仍積極與內地商議，但現時國際營商環境轉差，加上中美貿易戰因素，或會影響計劃進度，但針對粵港澳大灣區的監管合作則有望加快推進，包括港珠澳大橋的保險安排等。