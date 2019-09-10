新意網與母企新地互換物業　斥資22億元購入火炭工廈

財經快訊
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新鴻基地產（0016）旗下新意網（1686）宣布，與母公司達成一連串物業交易，將收購對方持有的沙田火炭全幢工業大廈，並向對方出售旗下的觀塘創紀之城1期渣打中心，以及北角柯達大廈第二期的部分單位。

冀明確數據中心業務定位

新意網公布斥資22.15億元向新地購入該幢火炭工廈，該物業大部分現時由新意網租賃，以作營運數據中心MEGA Two之用。該工廈的月租合共約為810萬元，去年除稅前純利約1.69億元，截至6月底的未經審核資產淨額為16億元。

新意網同時以約10.52億元代價，向新地出售創紀之城1期渣打中心之辦公室單位，涉及月租約270萬元，去年除稅後純利1.04億元，截至6月底未經審核資產淨額6.39億元。至於以7.55億元出售的柯達大廈第二期多個工作室及儲物室，月租180萬元，去年除稅後純利為1.26億元，截至6月底未經審核資產淨額為6.44億元。公司指，該等交易主要是為進一步明確其數據中心業務的定位，以專注其專門發展，並更彈性地向客戶提供數據中心業務。

公司表示，兩項出售將產生估計收益總額7,420萬元，而物業互換完成後，將產生現金流出總額約4.12億港元，惟公司確認目前並無股本集資計劃。

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