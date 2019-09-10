美團點評破頂後多日回調　幾乎蒸發所有升幅　大行目標價睇90元

美團點評（3690）上月23日公布首份實現盈利的季度業績後，股價翌日即大漲近9%，最高曾見77元，創上市以來新高。惟之後美團股價即告6連跌，其後反覆上落，到今日收市再跌3%，收報70.3元，跌穿十天及廿天線，並幾乎抹去績後的升幅，全日成交額21.93億元。

上月，美團公布第2季業績，收入為227億元（人民幣．下同），按年增長50.6%，按季增長18.4%。第2季度經調整盈利14.92億元，去年同期虧損77億元。

美團為小米（1810）後第2隻同股不同權（WVR）股份，兩股份在今次港股通調整都仍未被納入。港交所總裁李小加早前稱，WVR股份納入「滬港通」和「深港通」的核心問題已經解決，目前已進入技術審批階段，相信很快可以正式推出。

太平洋證券看好美團成為生活服務超級平台

太平洋證券發表研究報告，指美團配送總經理魏巍對外透露，稱隨著開放平台的業務發展，美團配送業務規模已增長99%、合作商家拓展211%、覆蓋門店數量增長305%，用戶數量達到4.2億。該行認為，美團配送獨立後業務量翻倍，未來騎手成本佔收入比有望進一步下降。

該行預計2019年及2020年收入為916億和1,263億元，經調整淨利潤為10.56和15.23億元，考慮到美團到家、到店、出行等業務優勢地位，看好該公司未來成為生活服務的超級平台，未來擴張邊界極大，將目標價上調至90元，維持「買入」評級。