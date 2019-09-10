阿里巴巴宣布「新六脈神劍」價值觀　客戶第一　員工第二

今日是阿里巴巴成立20周年，創辦人馬雲並在同日卸任董事局主席。公司宣布「新六脈神劍」價值觀，以讓天下沒有難做的生意為使命。

「新六脈神劍」價值觀由六句話組成：客戶第一，員工第二，股東第三；因為信任，所以簡單；唯一不變的是變化；今天最好的表現是明天最低的要求；此時此刻，非我莫屬；認真生活，快樂工作。

公司亦訂立願景：活102年，不追求大，不追求強，追求成為一家活102年的好公司；到2036年，服務20億消費者，創造1億就業機會，幫助1,000萬家中小企業盈利。

阿里巴巴稱，「新六脈神劍」誕生歷時14個月。期間，阿里巴巴舉行了5輪合伙人專題會議，累計467名組織部成員參與了海內外9場討論，從一個字到一個標點符號，「新六脈神劍」修改過20多稿，最終正式出爐。

至於「新六脈神劍」及其意義如下：

1. 客戶第一，員工第二，股東第三

只有持續為客戶創造價值，員工才能成長，股東才能獲得長遠利益。

2. 因為信任，所以簡單

阿里巴巴成長的歷史是建立信任、珍惜信任的歷史。阿里人真實不裝，互相信任，沒那麽多顧慮猜忌，問題就簡單了，事情也因此高效。

3. 唯一不變的是變化

我們要心懷敬畏和謙卑，避免「看不見、看不起、看不懂、追不上」。改變自己，創造變化，都是最好的變化。擁抱變化是我們最獨特的DNA。

4. 今天最好的表現是明天最低的要求

在阿里最困難的時候，正是這樣的精神，幫助我們渡過難關，活了下來。面向未來，不進則退，我們仍要敢想敢拼，自我挑戰，自我超越。

5. 此時此刻，非我莫屬

這是阿里第一個招聘廣告，也是阿里第一句土話，是阿里人對使命的相信和「捨我其誰」的擔當。

6. 認真生活， 快樂工作

像享受生活一樣快樂工作，像對待工作一樣認真地生活。只有認真對待生活，生活才會公平地對待你。我們每個人都有自己的工作和生活態度，我們尊重每個阿里人的選擇。