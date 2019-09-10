馬雲為何卸任阿里巴巴董事局主席？　媒體紛紛解讀

內地電商巨頭阿里巴巴今成立20周年，也是其創辦人、阿里巴巴集團董事局主席馬雲卸任的日子。那麼，為何馬雲選擇此時卸任呢？

外媒引述阿里巴巴早期投資者認為，馬雲是中國私營經濟健康與否和所能達到高度的一個象徵，其卸任容易被視為對中國近年加強監管民企的不滿。不過，英國廣播公司（BBC）卻認為，馬雲交棒認真準備了10年。

《華爾街日報》報導，多年來馬雲塑造了極具魅力的人物形象，他也因說話直接和大膽而聞名國內外；在今年阿里巴巴一年一度的員工集體婚禮上，他不僅鼓勵這些新婚夫婦每週工作72小時，還鼓勵他們在下班時間努力生育。相比之下，中國科技巨頭的其他領導人及他的繼任者、現任首席執行長張勇都不及他引人關注。

報導引述《阿裡巴巴：馬雲的商業帝國》一書作者、阿里巴巴的早期投資者克拉克（Duncan Clark）指出：「在國家主席習近平領導下的中國政府正轉向促進國有企業的發展，同時加強對民營企業的監管，這讓商界領袖緊張不安，擔心自己太過顯眼。」因此，現在出現另一個馬雲的條件還不成熟。

克拉克又向《紐約時報》表示，在中國不斷加強監管民企的情況下，馬雲作為中國民營企業家的標誌性人物，選擇此時離場並不利於當前市場低迷的信心，「不管他願不願意，他都是中國私營經濟健康與否和所能達到高度的一個象徵。不管他樂不樂意，他的退休都將被解讀為不滿或擔憂。」