中證監提出12項深化資本市場改革任務

9月9日至10日，中國證監會在北京召開全面深化資本市場改革工作座談會。會議分析形勢，提出了全面深化資本市場改革的12個方面重點任務。

一是充分發揮科創板的試驗田作用。堅守科創板定位，優化審核與註冊銜接機製，保持改革定力。總結推廣科創板行之有效的制度安排，穩步實施註冊制，完善市場基礎制度。

二是大力推動上市公司提高質量。制定實施推動提高上市公司質量行動計劃。嚴把IPO審核質量關，充分發揮資本市場並購重組主渠道作用，暢通多元化退市渠道，促進上市公司優勝劣汰。優化重組上市、再融資等制度，支持分拆上市試點。加強上市公司持續監管、分類監管、精準監管。

三是補齊多層次資本市場體系的短板。推進創業板改革，加快新三板改革，選擇若干區域性股權市場開展制度和業務創新試點。允許優質券商拓展櫃檯業務。大力發展私募股權投資。推進交易所市場債券和資產支持證券品種創新。豐富期貨期權產品。

A股市場的改革正在深入化，全面化。（視覺中國）

促建設高質量投資銀行

四是狠抓中介機構能力建設。加快建設高質量投資銀行，完善差異化監管舉措，支持優質券商創新提質，鼓勵中小券商特色化精品化發展。推動公募機構大力發展權益類基金。壓實中介機構責任，推進行業文化建設。

五是加快推進資本市場高水平開放。抓緊落實已公佈的對外開放舉措，維護開放環境下的金融安全。六是推動更多中長期資金入市。強化證券基金經營機構長期業績導向，推進公募基金管理人分類監管。推動放寬各類中長期資金入市比例和範圍。推動公募基金納入個人稅收遞延型商業養老金投資範圍。七是切實化解股票質押、債券違約、私募基金等重點領域風險。

加快推動修改《證券法》

八是進一步加大法治供給。加快推動《證券法》《刑法》修改，大幅提高欺詐發行、上市公司虛假信息披露和中介機構提供虛假證明文件等違法行為的違法成本。九是加強投資者保護。推動建立具有中國特色的證券集體訴訟制度。探索建立行政罰沒款優先用於投資者救濟的制度機製。推動修改或制定虛假陳述和內幕交易、操縱市場相關民事賠償司法解釋。

十是提升稽查執法效能。十一是大力推進簡政放權。十二是加快提升科技監管能力。推進科技與業務深度融合，提陞監管的科技化智能化水平。