滙豐控股撐市升逾3%　收復60元關　專家料「大笨象」短線續翻生

英國國會周一（9日）再度否決首相約翰遜（Boris Johnson）提前大選的建議，並通過法案「封殺」硬脫歐的機會。總部位於英國的滙豐控股（0005），股價一連4個交易日造好，今早曾上升最多3%至60.7元，收復60元大關。

截至中午收市，滙控股價升2.63%，報60.45元，成交額達17.35億元，貢獻恒生指數約67點升幅。以現價計，滙控股息率為6.6厘，市賬率（PB）則為0.84倍。

受中美貿易戰、香港局勢以及高層人事變動影響，滙控股價自8月以來反覆下挫，以昨日收市價58.9元計，8月至今累計跌幅達7%，年初至今跌幅達9%，但月初至今反彈4%。

張智威料短線挑戰62.5元水平

信誠證券聯席董事張智威表示，滙控股價於56元水平初步見底，主要由於股息率已升抵7厘水平，吸引不少長線投資者及基金入市，加上「硬脫歐」風險降溫令英鎊匯價回升，刺激滙控股價反彈。他認為，「大笨象」股價連升4日，走勢顯着回勇，短線有機會挑戰62.5元水平，投資者可於現價趁機「短炒一轉」，止蝕價則定於57元。

但張智威提醒，「硬脫歐」風險雖然減輕，但形勢上只屬「暫緩」而非「撤回」，日後事態或會再度升溫，故此「滙控等如孭住個計時炸彈」，並非中長線收息的最佳選擇。他建議，投資者若然貪息，不妨考慮股息率相若的中國銀行（3988），以搭上內地人民銀行繼續放水撐經濟的「順風車」。