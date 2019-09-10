史美倫﹕齊心合力及堅持一國兩制　香港仍可創造不可替代獨特地位

香港交易所（0388）主席史美倫指出，近期香港社會動盪並面臨很大挑戰，加上中美貿易戰升級，全球經濟不確定性增加，地緣政治局勢加劇，相信只要齊心合力及堅持一國兩制，香港仍可以創造不可替代的獨特地位。

她又指出港交所會繼續與金融服務界合作，提升香港競爭力，把握人民幣國際化帶來的機遇，推動中國市場對外開放。

她又指出香港乃是中國與世界連接的門戶，亦為海外投資者進入中國的橋頭堡。近年通過與內地交易所合作，成功提升香港市場流動性，成為海外投資者進入內地資本市場的新渠道。

她亦透露在今年8月時，債券通日均成交額曾2度創新下新高，分別為180億元及200億元人民幣。

期貨市場已回復正常

另一方面，上周四（5日）因系統連接問題，在當日下午2時起暫停期指及期權交易，為歷來首次交易時段中途暫停交易。港交所聯席總裁兼首席運營總監戴志堅指出，期貨市場已回復正常，相關系統問題已識別出來。同時個別系統細節中採用舊有方式，促使系統運作更暢順。

在期貨交易系統出事後，港交所暫停使用市場莊家使用的雙邊價格報價交易生產餌盤功能。戴志堅指出停用此功能未有影響交投情況，亦不急於重推有關功能，會在完成全面測試後重新開放。

證監會主席﹕能從內地快速發展受惠

此外證監會主席雷添良指出，香港具有穩健金融架構﹑有效的監管制度，並可以從內地改革開放，經濟快速增長帶來的機遇下受惠。

他指出鞏固香港作為國際金融中心地位，除了推動市場發展外，更要優化監管制度及提升市場質素，繼續成為亞洲，甚至國際上主要集資中心﹑資產管理中心等，並配合內地推動錄色金融。