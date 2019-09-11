港交所提出與倫敦交易所合併　作價近3000億元溢價逾兩成

香港交易所（0388）擬與倫敦交易所合併，以2,045便士加2.495股新股，換取1股倫交所股票，作價296億英鎊（2,867億元）收購倫交所，較昨日倫交所收市價有22.9%溢價。

受消息刺激，倫交所股價今日曾大升15%，其後升幅收窄，最新報7,244便士，升6.5%。倫交所最新表示，港交所的提議是未經請求的，自發的，會考慮港交所的建議。

港交所計劃，在完成該建議交易時，將港交所的股份在倫交所第二上市，以顯示交易所對英國的信心。倫交所管理團隊將繼續營運倫交所業務，及參與港交所的管理。有關合併後的未來管治架構，港交所已開始與監管機構展開對話，期望與倫交所和所有相關監管當局就此交易進行詳細討論。

對於今次交易，作為港交所單一大股東的香港政府，其發言人指出「就港交所宣佈一項擬進行的商業拓展活動，特區政府認為有關活動與港交所於今年二月發佈的三年戰略規劃所勾劃的方向一致，特別是當中「立足中國，連接全球」的主題。特區政府樂見港交所按戰略規劃的方向，鞏固本身的基礎，把握國際機遇，邁向更國際化的發展。」

港交所就可能作出的要約發出公告。（港交所公告擷圖）

倫交所上半年收入為10.2億英鎊

據倫交所網站資料顯示，該交所成立於1801年，業務涵蓋各種國際股票，債券和衍生品市場，其中包括：倫敦證交所，意大利證交所，歐洲領先的固定收益市場加拿大蒙特利爾證交所（MTS）以及泛歐股票和衍生品平台綠松石。

截至今年6月底，倫交所今年上半年收入為10.18億（英鎊‧下同），按年上升7%；經調整經營利潤增長11%，至5.33億元；稅前利潤增長1%，至3.63億元。

網站又顯示，最大股東為卡塔爾投資局，持股比例為10.3%，基金公司貝萊德持有6.9%，另一間基金公司The Capital Group持股比例為6.8%為第三大股東，Lindsell Train Limited則持有5%。

港交所：合併建全球市場互聯互通平台

港交所在公告指，其與倫交所均為全球最重要市場的金融基礎設施，強強聯手可以釋放獨特潛力、發掘商機，推動全球資本和數據流動。合併有利提升各自業務、推動跨市場及跨地域的創新，及向市場參與者及投資者提供一個前所未有的全球市場互聯互通平台。

公告又指，建議交易將會創造一個全球佈局、世界領先的跨資產類別金融基礎設施集團，連接西方成熟的金融市場及東方新興的金融市場，尤其是中國市場，更好地應對不斷變化的全球宏觀經濟環境；幫助英國在中國市場國際化和人民幣成為全球主要儲備貨幣的進程中捕捉新機遇，鞏固倫敦作為全球領先離岸美元及離岸人民幣中心的地位；強化香港作為連接中國、亞洲與世界的橋樑角色。

建議交易並將結合倫交所的全球數據資源、分析能力、分銷渠道和港交所與全球數碼化水平最高的新興經濟體、中國的連繫，為全球投資者提供獨一無二和高價值的數據產品和服務；方便企業更容易於倫敦、香港、米蘭及中國內地市 場透過首次公開招股及二級集資市場進行全球融資；在股票、定息、貨幣、大宗商品及衍生工具產品方面提供創新機遇，提升於國內、區內以至全球的競爭力；在多個市場及平台應用領先科技；及提高倫敦及香港市場的透明度、韌性及抗風險能力。