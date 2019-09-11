港交所（0388）公告，擬以2,045便士加2.495股新股，換取1股倫敦交易所股票，與倫交所合併。港交所行政總裁李小加發表題為《踏上「連接全球」的新征途》的網誌，表示該收購是一千載難逢的跨國聯姻。

他表示，倫交所與港交所均為全球最重要市場的金融基礎設施，且業務高度互補，兩者如能成功結合，將是東西方資本市場第一次真正強強結合的聯姻，創造一個全球佈局、世界領先、覆蓋亞歐美三大時區、同時為美元、歐元和人民幣等主要貨幣提供國際化的金融交易服務，合計市值有望超過700億美元的交易所集團，向全世界市場參與者提供前所未有的互聯互通平台，屹立於全球資本市場之巔。

倫交所是全球固定收益和貨幣市場的領頭羊。（路透社）

收購未必是最好時機

他又指，倫交所是全球固定收益及貨幣市場的領軍者，港交所則是全球股票、股票衍生品、及IPO市場的領導者。兩者聯手將可提供全資產、全方位、全產品的服務。而且兩者聯手會成為全球東西資本自由流動與市場融合至關重要的投資交易及風險管理金融基礎設施，可向亞洲投資者提供廣泛全面的全球金融服務與產品。而中國龐大的中產階級人口與財富積累將為歐美成熟資本市場的發展帶來源源不斷且富有活力的長期資本來源。

對於為什麼至現時才提出合併建議，李小加承認，在國際形勢充滿不確定性的情況下，目前也許不是進行巨額跨境交易的最佳時機，但現實是「時不我待」，對於戰略交易而言，可能永遠也沒有一個完美的時機。他又指，港交所2012年收購倫敦金屬交易所（LME）的成功經驗為港交所進一步的國際收購奠定了堅實的基礎，也讓他們對倫敦資本市場有了更深刻的認識。