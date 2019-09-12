日本央行或加大放水　日圓轉弱　避險情緒降溫兌港元或貶至7.18？

日本央行將於下周三及四舉行議息會議。近日《路透》引述了解日本央行想法的人士指出，當局或推出更寬鬆貨幣政策，包括將擴大負利率水平。消息拖累日圓轉弱，日圓兌美元更曾失守108水平，每百日圓兌港元亦一度跌穿7.24水平。日圓轉勢讓一眾有意在赴日旅遊者相同興奮。以為108水平已是低位？專家認為在投資者避險情緒降溫情況下，日圓有可能低見109或7.18。

溫灼培料央行下周未必出手

日本央行的政策立場，直接左右日圓走勢。恒生銀行首席市場策略員溫灼培認為，日本央行未必會推行經濟刺激政策，因上一次日本在2016年調升消費稅，導致日本經濟陷入衰退，若最終重演經濟衰退，相信屆時日本央行才會集中火力，加推量化寬鬆、及刺激經濟方案，來改善經濟。

溫灼培指目前環球避險情緒緩和，日圓匯價有機會轉弱，未來或會進一步貶至109。他說美國總統特朗普辭退了白宮顧問博爾頓，博爾頓過去採取較強硬立場對付伊朗，他被炒對緩和伊朗局勢有幫助；加上英國國會已阻止約翰遜的硬脫歐方案，令日圓避險功能減弱；而中美在10月開始談判，相信未必會這麼快有結論，這令日圓保留少許避險功能，所以匯價不會大幅轉弱。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培表示，日本將在10月把消費稅由8%加至10%，令經濟有機會再次倒退。（張浩維攝）

英國脫歐前風險升溫

華僑永亨銀行經濟師李若凡覺得，日圓走弱未必跟推行經濟刺激措施傳聞有關，日本央行一直使用超寬鬆貨幣政策，息口偏低，與美息的息差令其有息差壓力。

現在避險情緒降溫，主要是中美恢復談判，市場覺得貿易戰情況不會是想像中這麼差；而且英國硬脫歐風險似乎較低；人行降準，市場預期美聯儲、歐洲央行本月減息，這些刺激經濟政策，有助減慢經濟放緩情況，令市場風險情緒轉好，她預期日圓兌美元會貶至108.3水平。

李若凡說10月初有中美貿易談判，10月31日也是英國脫歐限期，風險較大，現時匯價處於比較好的水平，有意遊日市民可以在近日唱日圓。