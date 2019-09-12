美股逼近歷史最高紀錄　特朗普再次將槍口對準聯儲局

美股週三（9月11日）收高，三大股指均逼近各自的歷史最高收盤紀錄。道指連續第6個交易日上漲，收盤重新站上27000點整數關口，距其歷史最高收盤紀錄差距不到1%。

美股收盤，道指上漲227.61點，或0.85%，報27137.04點；標普500指數漲21.54點，或0.72%，報3000.93點；納指漲85.52點，或1.06%，報8169.68點。

科技行業巨頭蘋果（Apple）收盤大漲3.2%，市值重返萬億美元。該公司昨日發佈標幟性產品更新，同時展示了非常激進的定價策略，令華爾街分析師頗感驚喜。

市場仍在評估各大央行實行貨幣刺激政策的前景。歐洲央行9月12日召開會議，投資者預計該行將宣佈減息，並有可能采取其他刺激措施。

美聯儲（Fed）將於9月18日召開會議，市場預計美聯儲將宣佈減息。據芝加哥商業交易所集團的美聯儲觀察工具，預計美聯儲9月減息的概率為91.2%。

9月11日，美國總統特朗普（Donald Trump）在推特（Twitter）上發文，再次呼吁美聯儲大幅減息。

特朗普發文稱：美聯儲應該把我們的利率降至零或更低，然後我們應該開始對我們的債務進行再融資。利率成本將能大幅降低，同時期限將顯著延長。除此之外，特朗普還批評聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）是「笨蛋」（bonehead），稱美國正因鮑威爾遲遲不減息而錯失難得的機遇。