蘋果發佈新款iPhone　中國市場未見「Wow」一聲？

蘋果公司（Apple）於當地時間周二舉行秋季新品發佈會，推出三種新款iPhone手機，但此次並未引起中國分析師及社交媒體的強烈反響。

《路透》今日報道，作為全球最大的智能手機市場，中國市場上早已充斥來自蘋果競爭對手的價格更低且功能豐富的手機，最近幾年，蘋果在中國的市場份額不斷被競爭對手侵蝕。

市場調研機構「Canalys」4月30日發佈的2019年第一季度中國智能手機市場的最新出貨量統計報告顯示，2019年第一季度，iPhone的出貨量為650萬部，創下兩年來的最大跌幅，市場份額為7.4%，與華為34%的市場份額有很大差距。

據市場調研公司國際數據資訊（IDC）追蹤中國手機市場的分析師Will Wong表示，競爭力更強的激進定價以及更好的攝像頭將是此次蘋果手機的賣點。

但由於新推出的iPhone中沒有一款支持5G，落後於已發佈5G手機的華為以及vivo。

串流媒體服務無法在中國使用

而此次蘋果手機推出的新功能中，可享受每月5美元類似Netflix（網飛）的串流媒體服務並不適用於中國。

不過，也有一些分析師認為，蘋果此次下調起售價是一個利好跡象，認為起售價降低以及以舊換新計劃，將促進用戶昇級。