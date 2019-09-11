【iPhone 11】蘋果發布會首次對比華為　內地網民：5G都沒有還吹

蘋果公司（Apple Inc.）在年度新品發布會上推出iPhone 11系列，新的相機鏡頭成為亮點。在內地，輿論則更關注另外兩個看點，一個是蘋果首次在發布會上將自己的產品與華為比較，另一個則是新iPhone不支持5G。

蘋果CEO庫克展示iPhone新機。（VCG）

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內媒《21世紀經濟報道》將這次發布會比作一場老氣橫秋的「科技界春晚」，指iPhone 11在價格上做了妥協，卻沒有出現外界更想看到的產品創新。科技媒體《36氪》也報道稱，現場媒體和內地看直播的果粉「對這場發布會不滿的聲音佔了大多數」，「說不失望是假的」。

而在發布會結束後，內地網民仍在熱議iPhone 11和蘋果推出的其他新產品。在新浪微博，多個與蘋果發布會相關的話題在熱搜榜都佔據一席之位，如「新iPhone攝像頭被玩壞了」、「蘋果首次對比華為」、「iPhone11」、「蘋果發布會」、「12年來iPhone首次不漲價」、「當代年輕人換手機的理由」、「iPhone 11沒有5G版本」等等。

蘋果首次在發布會上將自己的產品與華為比較。（網上圖片）

據悉，iPhone 11 系列使用蘋果全新的A13 Bionic 處理器。在發布會上，蘋果非常罕見地將A13與同行的芯片性能進行了對比，並稱A13是目前智能手機的最快速度芯片，其中被比較的對象包括華為P30 Pro搭載的麒麟980和三星Galaxy S10+搭載的高通驍龍855。

對此，不少內地網民反而將焦點落在了華為一方，紛紛留言稱「被對比也是對華為的另一種肯定」、「被比較，說明優秀」、「當你決定跟對方比的時候，表示你已經輸了」、「無形中給華為打了一波廣告，還告訴全世界，華為有資格跟蘋果比」。

@中國日報 官微發表評論稱，蘋果新品發布會上，首次把華為列為競品。#蘋果首次對比華為#，這是對華為的巨大競爭壓力，也是對華為的肯定。(微博)

但值得一提的是，9月6日，華為在2019德國柏林消費電子展（IFA）向全球推出最新一代旗艦芯片麒麟990系列，包括麒麟990和麒麟990 5G兩款芯片，並稱麒麟990 5G是全球首款旗艦5G SoC芯片。此外，搭載麒麟990系列的華為Mate系列旗艦5G手機也將於9月發布。

華為數日前已推出5G芯片麒麟990。（AFP）

實際上，內地手機製造商早已宣稱2019年已進入5G商用時代，中興、華為、榮耀已相繼推出5G手機。因此，也有不少內地網民對iPhone 11不支持5G表示不滿：「5G都沒有，還吹，看都不想看」、「搞半天還不支持5G」、「蘋果5G等一年，華為只要等一週。」

但據英媒《路透社》9日報道，華爾街分析師表示，現有用戶的升級需求，可能為蘋果新款iPhone帶來高達2億部的銷量。分析師更預計，新iPhone的大部分需求仍將來自中國，並指中國大約有6千萬至7千萬消費者有換新機的需求。

（綜合報道）