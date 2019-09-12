【開市快報】恒指高開124點　港交所挫逾3%　擬3000億鯨吞倫交所

撰文：文顥宗
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中美貿易戰僵局降溫，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布將總值2,500億美元的中國關稅上升措施，延遲至10月中實施。美股三大指數造好，道指收市升227點（0.85%），收報27137點。港股跟隨外圍股市向上，恒指開市報27283點，升124點（0.46%）；國企指數報10621點，升56點（0.53%）。
藍籌股開市普遍造好，騰訊（0700）升1.21%，報350.2元；友邦保險（1299）升0.5%，報80.75元；滙豐控股（0005）升0.33%，報60.95元；中國平安（2318）升0.8%，報94.05元 ; 領展（0823）升0.33%，報90.3元；建設銀行（0939）升1.29%，報6.28元；新世界（0017）升0.57%，報10.52元。
貿易戰形勢緩和，貿易相關股造好，萬洲國際（0288）升2.16%，報7.1元；瑞聲科技（2018）升0.51%，報39.8元；申洲國際（2313）升0.74%，報109元；舜宇光學（2382）升0.61%，報115.9元；創科實業（0669）升1.63%，報56元。
港交所（0388）建議以總代價316億英鎊（約3,060億港元）鯨吞倫敦交易所，惟有報道指交易可能遭到英國政府否決，港交所股價挫3.25%，報238元。