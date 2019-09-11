港交所擬與倫交所合併　專家：具協同效應　或助其晉身為全球一哥

香港交易所（0388）擬與倫敦交易所合併，以2,045便士加2.495股新股，換取1股倫交所股票，作價較倫交所於9月10日收市價有22.9%的溢價，作價更接近3,000億元，為近年全球最巨型的交易所併購活動。若港交所成功與倫交所合併，雙方市場將達到700億美元，成為全球最大交易所，業務橫跨歐亞大陸。消息公布後，市場人士普遍予正面評價，更預期明日港交所股價升幅達一成。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為，港交所計劃收購倫交所是極大利好及震撼消息，交易完成後，港交所或能成為世界上最大的交易所，業務範圍會更大，也可覆蓋更多時區。

林嘉麒指，港交所就是亞洲時區，倫交所是歐洲時區，收購完成後，港交所可以覆蓋的交易時間會更長，若滬倫通、港股通內中國的交易時間，因此延長，其產品的代表性會更大，港交所未來會有更多業務發展。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒指，不少中國企業會經歐洲融資，收購倫敦交易所，將提升港交所的代表性。（張浩維攝）

倫交所上半年收入為10.2億英鎊

據倫交所網站資料顯示，該交所成立於1801年，業務涵蓋各種國際股票，債券和衍生品市場，其中包括：倫敦證交所，意大利證交所，歐洲領先的固定收益市場加拿大蒙特利爾證交所（MTS）以及泛歐股票和衍生品平台綠松石。

截至今年6月底，倫交所今年上半年收入為10.18億（英鎊‧下同），按年上升7%；經調整經營利潤增長11%，至5.33億元；稅前利潤增長1%，至3.63億元。

張智威​：作價較貴 惟產生協同效應

信誠證券聯席董事張智威表示，收購倫交所後，港交所可提供更多投資產品供投資者選擇，投資者現時透過港交所交易平台已經可以購買A股、合併後可更容易買到倫敦的股票或其他的投資產品，有助帶動港交所的成交額及生意。

張智威指，目前環球經濟放緩，加上英國脫歐因素影響，是次作價可能是較貴，但兩間交易所可以有協同效應，另外，是次收購有助港交所長遠而言，從業務層面及交易規模成為全球最大交易所。

在作價方面，林嘉麒覺得即使作價較高，但若然港交所可晉身為世界上最大交易所，並增加了其他交易所沒有的賣點，「是貴得有道理」，因為買交易所不是這麼容易。他估計明日（9月12日）港交所股價或將升逾一成，若升幅僅有5%以下，注重長線的投資者可以考慮買入。張智威則預計，明日港交所股價將裂口高開，有機會爆升一轉再橫行，但如果港交所明日升超過3%以上，已有較高風險，故他建議投資者就不應追入。

信誠證券聯席董事張智威覺得，港交所作為投資平台，有更多投資產品供投資者選擇，有助推高成交量及金額。（張浩維攝）

分析：交易政治敏感 或遭阻礙

不過，彭博指出，兩年前倫敦證券交易及德意志交易所的合併交易，歐盟以擔心金融服務被「壟斷」的政治考慮而否決。今次港交所提出的要約。彭博引述分析師指，交易亦可能遇上同樣障礙。

分析形容今次的收購，是自「中國特別行政區香港」，有可能被視為來自中國的收購，交易具超級政治敏感性（super politically sensitive），要清除所有監管障礙並不容易。

英國商務大臣Andrea Leadsom就表示，英國政府將密切關注交易所之間的任何合作，當局將仔細研究對英國有安全隱患的任何事情。