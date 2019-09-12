【一帶一路】滙豐施穎茵料香港續成倡議先鋒　可受惠龐大機遇

中國於2013年提出涵蓋66個國家的「一帶一路」倡議，至今已有6年。身兼金融發展局董事局成員的滙豐香港行政總裁施穎茵表示，香港將繼續扮演「一帶一路」倡議先鋒的角色，除了是國際資本及貿易的重要部分，亦可提供國際級的人才庫及金融基建。

稱香港應作「一帶一路」金融樞紐

施穎茵出席論壇時指，雖然預期「一帶一路」借議的發展道路漫長，但倡議提出短短6年已為香港帶來龐大機遇，例如為基建計劃提供融資，以及藉此擴大人民幣在國際的應用，推動人民幣國際化。她認為，由香港擔當「一帶一路」倡議的金融樞紐是最理想不過，香港是全球三大金融中心之一、股市總值近30萬億元，加上擁有全球最大的離岸人民幣資金池和債券市場，而本港亦是亞洲主要的私募市場，管理資產佔區內總資本兩成。

滙豐「一帶一路」及業務走廊亞太區主管穆貴德（Mukhtar Hussain）昨日出席同一論壇時亦稱，「一帶一路」強調動員私人資本以及帶動環境可持續項目，與全球向低碳經濟的轉型一致，而中國處於可持續性經濟轉型及綠色融資崛起的前沿，顯著降低了其增長所帶來的碳強度，成為全球可再生能源的主要投資者，也是第二大綠色債券發行國家。他認為，香港作為領先的國際金融中心，在這一過程中發揮著關鍵作用，相信「一帶一路」及可持續融資正為香港以及在港開展業務的公司、銀行及投資者帶來機會。