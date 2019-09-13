國泰削減部份長途航班數目　呢幾個航點　將受影響

國泰航空（0293）擬通過削減部份航點航班數目，進一步致力於削減成本。《南華早報》指出公司正削減部份長途航班數目，涉及的航點包括愛爾蘭首都都柏林﹑巴黎﹑紐約及法蘭克福等。

有關報道，《香港01》向國泰查詢，對方回覆指出於「2019年8月份客、貨運量數據」通告已表示實施短期應變措施，包括按需求調整2019年冬季（由2019年10月尾至2020年3月尾）的運力。

公司會整合部分航線的航班班次。具體而言，從2019年11月7日起，我們每周四班直飛都柏林的航班將暫停，並將改為夏季季節性服務。同時，國泰港龍每星期三班前往印尼棉蘭之航班會由10月27日起停止服務。

公司亦已指示管理團隊審視開支，並專注提高生產力及控制成本措施，以及延遲非關鍵開支；亦會凍結增聘和填補非機組人員員工，如有需要則必須經過審視和批核。

近期已宣布停止招聘非機組人員

據《南華早報》指出，國泰從本周四起已削減了部份航點的航班數目，除了都柏林等目的地外，印尼的棉蘭﹑以及日間飛往巴黎及法蘭克福的航班亦受到影響。其中前往都柏林的航班，從今年11月7日起停飛，明年起則會在夏季時段營運。

報道又指出前往紐約﹑華盛頓及溫哥華等航點，亦會受影響，並引述分析師預測，往來內地的航班未來亦會受影響。

國泰近期生意受到香港連串抗議及示威活動影響，日前公布8月客運量下降11.3%，更預告9月的情況更艱難。

公司新任行政總裁鄧健榮向員工發內部信，指出會凍結及暫停增聘非機組人員人手，以及要求各部門考慮如何控制成本及提升生產力。

國泰最新報10.8元，升1.7%。