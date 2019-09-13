倫交所拒絕港交所天價併購方案　稱看不到「聯姻」有好處

港交所﹙0388﹚併購倫敦證券交易所﹙倫交所﹚遭拒絕！倫交所董事局拒絕由港交所提出的併購方案，並且決定按照原定計劃收購市場數據公司Refinitiv。

港交所前日單方面提出以296億英鎊收購倫交所，交易其中一項條件為倫交所股東否決收購Refinitiv。

倫交所於聲明中表示，董事會對併購方案的數個領域，包括策略、價值等有重大的關注，因而一致否決港交所提出的有條件併購方案，同時考慮到方案存根本性缺憾﹙fundamental flaws﹚，看不到進一步「聯姻」﹙engagement﹚有何好處。

倫交所又稱已向港交所發信，羅列拒絕的原因，包括港交所的方案不符合倫交所的戰略目標、收購方案存在觸礁的風險、部份收購代價以股份支付的收購建議不吸引等。

外界早已看淡 交易難完成

港交所於周三收市後宣布，會以現金加股票形式，收購倫交所。消息公布後已引起英國及意大利政壇關注，《華爾街日報》更引述英倫銀行官員指出，英國政府不會批准有關交易，與倫交所旗下的結算公司LCH為要金融基建有關。

英國財政部發言人則指出，倫交所是英國金融系統的非常重要部分，政府及監管部門會密切關注事件，但不會對商業問題置評。

今日更有傳媒指出，港交所擬調整收購條款，提高作價中的現金比例。

《彭博》﹕李小加突訪倫敦提親

《彭博》指出今次交易建議，來自港交所行政總裁李小加於本周一，突然要求與倫交所行政總裁David Schwimmer及主席Don Robert，在倫敦會面。

報道引述消息人士指出，當時李小加向兩人提出港交所瘁有意收購人倫交所；兩人聽到後有關建議後明顯措手不及，並對30小時港交所提出有關收購建議感到驚訝。

惠譽稱交易未見有太大協同效應

投資評級機構惠譽交易公布後發出報告，指出港交所的收購行動似乎是希望讓其地域和資產類別更多元化，也可減少對中國市場的依賴。鑑於港交所以及倫交所的地域和產品上並無太多交疊之處，從收入層面只能產生適度協同效應。但相信可以與港交所旗下的倫敦金屬交易所和LME Clear，實現成本協同效應。