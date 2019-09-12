港交所提購倫交所　惠譽料遇監管障礙　花旗叫沽兼削目標價26%

香港交易所（0388）昨日宣布以290億英鎊（約2,867億元）作價，收購倫敦證券交易所。惠譽發表報告指，港交所收購倫交所作價較其9月10日的收市價溢價22.9%，或會對信用狀況產生負面影響，資產負債率接近或略高於50%。但長遠來說，可強化數據和分析業務線，有助提升競爭力。

今次港交所交易，港交所會透過現金加股票以支付收朋代價。惠譽預期交易的現金部份為133億英鎊，以港交所目前擁有的非受限現金計算，預料屆時港交所需要舉債或尋求信貸額度為120億英鎊。

惠譽指，港交所的收購行動似乎是希望讓其地域和資產類別更多元化，也可減少對中國市場的依賴。鑑於港交所以及倫交所的地域和產品上並無太多交疊之處，從收入層面只能產生適度協同效應。但相信可以與港交所旗下的倫敦金屬交易所和LME Clear，實現成本協同效應。

監管機構近年來阻止重大併購

不過，全球監管機構愈來愈關注金融市場基建（FMI）領域的競爭，並曾阻止部份重大的併購，例如倫交所和德國的德意志交易所集團（Deutsche Boerse）合併交易被歐盟禁止；而中國加強對香港的控制，也可能引起英國和美國監管機構對數據和信息安全的擔憂。

另外，花旗發表報告稱，港交所與倫交所的合併交易面臨較高監管障礙。而港交所提出作價較其9月10日的收市價溢價22.9%，予倫交所的估值為2019財政年度42倍市盈率，遠高於22倍的歷史平均值。該行把港交所目標價下調26.3%至210元，評級降至「沽售」。