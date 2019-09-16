A股三大股指小幅高開後上揚　油氣概念多股漲停

撰文：劉暢
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中秋節假期後，內地股市復市，滬深兩市集體高開，滬指開盤報3041.92點，漲0.35%，深成指報9952.33點，漲0.33%，創業板指報1715.92點，漲0.31%。科創板22隻個股上揚。
上證指數最新報3032點，升1點，深成指數最新報9940點，升21點，創業板指數最新報1716點，升6點。
其中，油氣概念股競價表現強勢，中曼石油、通源石油、洲際油氣、潛能恒信、海默科技、惠博普、貝肯能源等競價漲停，中國石油（上海﹕601857）高開4%，中國石化（上海﹕600028）高開3.5%。
中國國內原油期貨開盤漲停。港股開盤油氣股大漲，中國海洋石油（0883）漲近9%，中國石油（0857）漲逾7%，中石化油服（1033）漲逾7%，中國石油化工（0386）漲逾3%。
消息層面上，9月14日，沙特最大原油設施遭襲，此次襲擊迫使沙特削減了一半的石油生產，這意味著將影響超過500萬桶原油產量，約佔世界每日石油產量的5%。布倫特原油9月16日開盤大漲17%，WTI原油大漲13%。
沙特原油設施遭襲擊後，美國總統特朗普（Donald Trump）9月15日表示，由於沙特阿拉伯石油設施週六遇襲，他已授權在必要時釋出美國戰略石油儲備(SPR)，規模待定。