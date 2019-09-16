沙特石油設施遭襲擊　特朗普稱知道誰是兇手

沙特石油設施日前遭遇襲擊，這導致沙特石油減產一半。美國指控伊朗是幕後黑手，並不排除軍事打擊選項。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月15日在推特（Twitter）上說，鑑於襲擊對油價的影響，他已經批准使用戰略石油儲備中的石油，以保證市場供應。

特朗普還說，美國知道誰是兇手，已經填彈完畢並鎖定目標。但是美國想等等沙特方面的看法，他們認為誰是兇手，以及應該如何應對。

特朗普9月14日晚些時候致電沙特方面，表示美國願意幫助沙特自衛，致力保障沙特安全。

特朗普的高級顧問康韋（Kellyanne Conway）9月15日在接受Fox新聞採訪時，談到如何應對這次襲擊事件，她並不排除軍事選項。她說，特朗普有很多的選項擺在桌上。

據悉，沙特內政部14日發表聲明說，數架無人機當天凌晨襲擊了阿美石油公司的兩處石油設施並引發火災。沙特官方15日還表示，無人機襲擊致使沙特原油供應每日減少570萬桶，約佔沙特石油日產量的50%。

也門胡塞武裝一名發言人14日說，胡塞武裝當天出動10架無人機襲擊了阿美石油公司在布蓋格和胡賴斯的設施。

但是，美國方面並不相信胡塞武裝是幕後真兇，伊朗才是。美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9月14日通過自己的推特（Twitter）賬號發文，指控伊朗策動了對沙特境內石油設施的襲擊。

美國一名高級官員9月15日也說，「毫無疑問」，伊朗應對無人機襲擊沙特阿拉伯主要油田負責。

這位官員告訴路透社，「不管你怎麼切割，都逃不掉，」「沒有其他候選人了。證據表明，伊朗要對此負責任。」

這名官員說，儘管胡塞武裝聲稱對此負責，但這次襲擊的精確度表明，襲擊並非來自南部，來自也門和胡塞叛軍的方向。

但是伊朗外交部長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）15日在社交媒體賬號發文，否認美國國務卿蓬佩奧關於伊朗參與襲擊沙特阿拉伯石油設施的說法，並稱美國正在謀求與伊朗進行「極限、直接」的對抗。

扎裏夫當天在他的個人推特賬號上發文說：「在極限施壓失敗後，美國國務卿正在轉向極限、直接（與伊朗對抗）。」

扎裏夫說，美國及其「代理人」在也門遭到打擊，他們總幻想武器裝備的優勢最終能帶來軍事勝利。扎裏夫表示，指責伊朗並不能終結這場「災難」。

針對沙特石油設施被襲擊一事，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄總統普京（Vladimir Putin）已獲知沙特阿拉伯石油設施遭無人機襲擊事件，他還指出，此類事件不利於能源載體市場的穩定。