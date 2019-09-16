中國8月多項數據不及預期　國統局﹕經濟結構矛盾仍突出

中國國家統計局今日公布多項數據，中國8月規模以上工業增加值同比4.4%，預期5.2%，前值4.8%。中國1至8月規模以上工業增加值同比5.6%，預期5.8%，前值5.8%。

中國1至8月社會消費品零售總額同比8.2%，預期8.3%，前值8.3%。

中國1至8月城鎮固定資產投資同比5.5%，預期5.7%，前值5.7%。

中國1至8月全國房地產開發投資10.5%，前值10.6%。

中國8月份發電量6,682億千瓦時，同比增長1.7%。中國1月至8月份發電量47,026億千瓦時，同比增長2.8% 。

當局指出，8月份國民經濟保持總體平穩，穩中有進發展態勢。同時應當清醒看到，當前國際環境不穩定不確定因素明顯增多，國內經濟結構性矛盾依然突出，經濟下行壓力加大。

失業率按月跌0.1個百分點至5.2%

當局又指出，中國8月份粗鋼產量8,725萬噸，按年增長9.3%；中國1月至8月份粗鋼產量66,487萬噸，按年增長9.1%。 中國8月份鋼材產量10,639萬噸，按年增長9.8%；中國1月至8月份鋼材產量80,367萬噸，增幅為11%。

8月份，生產天然氣138億立方米，增長6.6%，增速比上月加快0.5個百分點；日均產量4.5億立方米，與上月持平1月至8月份，生產天然氣1,141億立方米，增長9.3%。8月份，進口天然氣834萬噸，增長7.3%，增速與上月持平。1月至8月份，進口天然氣6,304萬噸，增長10.3%。

1月至8月份，全國城鎮新增就業984萬人，完成全年計劃的89.5%。8月份，全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。其中，25歲至59歲人口調查失業率為4.5%，比上月下降0.1個百分點。31個大城市城鎮調查失業率為5.2%。全國企業就業人員周平均工作時間為46.6小時，比上月增加0.1個小時。