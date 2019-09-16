華為使用谷歌系統仍存一線生機　惟任正非指出已有替代方案

華為「心聲社區」刊登了該公司創始人任正非於9月10日接受《經濟學人》的採訪紀要。任正非透露，谷歌（Google）公司還在不斷說服美國政府許可華為使用穀歌生態系統。

9月19日，華為將在德國慕尼黑髮布5G手機Mate 30，此次發佈的秋季旗艦手機Mate 30將不預裝谷歌的應用程序和Google Play服務。對此，任正非在訪問中承認，該款手機沒有預裝谷歌的GMS生態系統。

在被問及華為該款手機不能預裝全套的谷歌應用，是否可以預測未來華為手機的海外銷量會大大低於從前等相關問題時，任正非表示，華為還是想繼續使用安卓系統，如果美國政府不批准，華為也有替代方法，但是如果要進行替代，需要兩、三年時間才能完成。所以，終端海外銷量在這段時期有所下滑是正常的。除了生態應用以外，華為手機還有很多特殊的優質性能，還是會有客戶喜歡和接受華為的產品的。

任正非還表示，在華為準備推出自己的操作系統期間，增長會放慢，但不會虧損。

關於使用谷歌系統，任正非在采訪中還透露，谷歌還在不斷說服美國政府許可華為使用它的生態系統，在這一問題上，谷歌與華為是一條心的。華為的操作系統最初並不是針對手機開發，而且穀歌的操作系統是開源的，華為還會繼續使用。美國限制華為不能使用的是穀歌的GMS生態系統，涉及千萬家合作夥伴，華為也不可能一、兩天就能替代完成。如果美國政府批准華為繼續用谷歌生態系統，其實就是美國公司壟斷了世界；如果美國政府不批准，美國公司在世界上的競爭力就削弱了。