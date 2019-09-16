中證報：註冊制推廣首站將是創業板　落地時間或超預期

種種跡象顯示，作為科創板最關鍵的制度創新，註冊制穩步推廣的第一站將是創業板，落地時間可能會超市場預期。

《中國證券報》今日報道，註冊制穩步實施，將進一步補齊中國多層次資本市場體系短板，聯動新三板、區域股權市場改革，多層次資本市場體系將展現各司其職又高效聯通的全新格局。



註冊制推廣可能快於市場預期。一方面，科創板這一重大改革，從明確提出到首批企業掛牌上市僅用了八個多月時間，大大快於此前預期。這預示著，科創板“試驗田”經驗推廣也有可能快於預期。



分拆上市這一最先在科創板實施的政策，將推廣到全市場，中國證監會已制定相關辦法並正公開徵求意見。



另一方面，科創板平穩運行，積累了相應經驗。從科創板企業“上會”情況看，科創板上市委將進行數輪、數十個問題的“刨根式”問詢，充分落實以資訊披露為核心的註冊制要求，市場主體已較好適應發審方式切換。

創業板改革只待正式指令落實

從科創板企業上市流程看，上海證券交易所（上交所）負責股票發行上市審核，中國證監會負責股票發行註冊，實施事前事中事後全過程監管。這種模式有利於進一步敦促發行人完善信披內容、解決利益衝突問題及全面強化監管，把好上市公司入口關。



註冊制推廣所需配套政策在不斷完善。從註冊制成功運轉的國際經驗看，完善的法治環境、懲戒到位的訴訟賠償制度是不可或缺的兩大外部條件，公平的准入條件、嚴謹的信披政策和剛性的退市制度是不能缺位的內部保障。



註冊制向創業板推廣的政策信號強烈。2019年8月公佈的《中共中央國務院關於支援深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》明確提出：“提高金融服務實體經濟能力，研究完善創業板發行上市、再融資和並購重組制度，創造條件推動註冊制改革。”從有關方面的準備看，創業板改革只等發令槍響。