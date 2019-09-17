「一帶一路」 中國自貿區網絡開始成型　重新定義中國角色

隨著「一帶一路」建設持續推進，中國作為自由貿易引領者的地位得到進一步確認，隨著「一帶一路」 中國自貿區網絡的形成，中國的國際地位將進一步提陞。

《中新社》周一（16日）報道，中國商務部國際貿易經濟合作研究院區域經濟合作研究中心主任張建平表示，中國提出構築輻射「一帶一路」、面向全球的自貿區網絡，如今這個網絡已經開始成型。

2018年，中國與格魯吉亞自貿協定正式生效，與毛里裘斯完成自貿協定談判，與新加坡簽署自貿協定升級議定書，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判取得積極進展，與歐亞經濟聯盟簽署經貿合作協定。2019年的《政府工作報告》提出，加快構建高標準自貿區網絡，推進區域全面經濟夥伴關係協定、中日韓自貿區、中歐投資協定談判。

此外，張建平表示，歐洲的瑞士、冰島、挪威、摩爾多瓦，亞洲的斯里蘭卡、馬爾代夫、以色列等國家，有的已經與中國簽署自貿協定，有的正在與中國進行談判。加之已有的中國-東盟自由貿易區，以及與秘魯、智利等拉美國家的雙邊自貿協定，中國的自貿區網絡開始成型。

除了自由貿易區的大網絡之外，中國已有18個省份設立自由貿易試驗區，張建平指出，「一帶一路」沿線很多國家現在也在建自由經濟區，比如說吉布提、瓜達爾港，未來可能會形成自由經濟區、自由貿易區之間「一帶一路」的網絡。

2018年11月12日，中國與斐濟簽署共建「一帶一路」合作諒解備。（新華社）

東盟已成中國最大貿易夥伴

在北京師範大學「一帶一路」學院院長助理劉倩看來，「一帶一路」建設就是要促進技術、生產力、資本等要素在全球範圍內自由流動，組建新的市場，以此推動經濟增長。以中國和東盟國家經貿合作為例，據中方統計，今年1月至8月中國與東盟貿易總值同比增長11.7%，增速在中國主要貿易夥伴中位居第一。東盟已取代美國，成為中國第二大貿易夥伴。

中國國際貿易學會專家委員會副主任李永9月16日稱，「一帶一路」建設改變了全球化的整個結構，也使發展中國家實現跨越式發展成為可能。李永表示，「一帶一路」建設重新定義了中國的角色，即不僅是全球第二大經濟體，也是一個推動改善全球福祉、負責任的大國。