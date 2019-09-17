BIS﹕4月份內地日均外匯交易額1360億美元　全球第8大

國際清算銀行（BIS）公布每3年進行一次的調查結果，顯示今年4月內地日均外匯交易量為1,360億元（美元‧下同），成為全球第8大外匯交易中心。

BIS指出，截至今年4月止，人民幣在全球範圍內的日均成交量為2,840億美元，較2016年同期增加逾4成。

BIS評論指出，人民幣的日均成交量增速略高於整體市場，可是在全球貨幣成交量排名未見上揚，人民幣在所有貨幣中排名在第8名，在今年全球貨幣成交量中佔比為4.3%。

成交量統計範圍包括現貨及衍生品交易，經計算後，外匯掉期佔比達48.2%，即期交易佔比為34.2%。

報告顯示美元仍是人民幣最大的交易對手貨幣，佔外匯交易量的95%，可是人民幣只佔美元外匯交易量的4.1%，為第六大交易對手貨幣。

香港日均外匯成交額6321億美元

另一方面，BIS亦披露了香港日均外匯金額及排名。香港日均外匯交易總額為6,321億元，略遜於新加坡的6,333億元交易額，惟與3年前相比，香港日均外匯交易增長為44.8%，新加坡日均外匯交易增長為22.5%。

英國及美國繼續為全球外匯交易最活躍的市場，英國外匯日均交易額為3.58萬億元，美國外匯交易總額為1.37萬億元。