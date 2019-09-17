百威亞太再申上市　集資計劃現3大變化　CEO稱業務更聚焦增長

勢將成為港股今年「新股集資王」的百威亞太（1876），擬於明日起招股，並於月底掛牌。百威亞太於7月中宣布押後上市，至今僅約兩個月，惟公司前後兩份上市計劃已有多項分別，百威亞太執行董事兼首席執行官楊克（Jan Craps）就指，由於公司早前出售澳洲業務，目前的業務組合更聚焦增長，相信有助吸引投資者。

亞太區西部業務比例增至七成

楊克出席記者會時指，公司於宣布暫緩來港上市後，以113億美元（881.8億港元）出售業務較成熟、增長較慢的澳洲業務，令包含東南亞及中國在內的亞太區西部業務比例，由五成提升至七成，意味目前的業務組合較首次申請上市時更具增長潛力。

楊克表示，百威亞太出售澳洲業務後，整體業務組合更具增長前景。（文顥宗攝）

引新加坡主權基金作基石投資者

百威亞太原訂於7月底上市，惟最終「臨門撻Q」，有報道指是機構投資者認購不足額所致。公司今次再度申請上市，似乎已針對該問題有備而來，除了因應出售澳洲業務而將集資額縮減至約349.8億元，亦引入新加坡主權基金GIC作基石投資者，斥資10億美元（約78.4億港元）大手認購。楊克解釋指，公司暫緩上市計劃後，一直與投資者保持溝通，其中GIC對公司有深厚的投資意願，故此引入對方作長期合作夥伴。

此外，公司亦於今次上市計劃中新增相對罕見的發售量調整權，公司可因應市場反應增發4.65億股，集資額最多可增加約140億元。楊克指出，此舉是期望集資計劃更具彈性，並強調即使決定增發股份，投資者的股份亦不會被攤薄。

百威亞太今次引入新加坡主權基金GIC作基石投資者，將斥資10億美元認購股份。（資料圖片）

派息不少於25% CEO稱續尋找收購機會

百威亞太今次上市計劃的第三個不同之處，則是於招股文件中指列明股息政策，表明上市後的派息比率將不低於25%。楊克解畫稱，期望藉此向投資者作出更明確的承諾，但重申公司的資本管理政策未有改變，將會繼續以業務增長及尋找併購機會為首要目標。至於未來的併購目標，他則指對東南亞地區感興趣，包括越南、泰國、菲律賓等，原因是該等市場的啤酒市場尚未「高端化」，百威亞太有充足的市場拓展機會，希望透過其橫跨亞太的分銷平台，協助地區品牌晉身成行業領袖。

近期本港政局趨於動蕩，問及何以選擇於此時重啟上市，楊克回應指百威亞太主打亞洲業務，期望留在亞洲上市，而香港的基礎強勁，長遠前景非常亮麗，是亞洲最好的金融中心。他又指，雖然本港短期環境具挑戰性，但公司着眼長線前景，對此不感擔憂。