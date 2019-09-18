標普維持機管局AA+評級　料社會活動持續或影響機場競爭力

投資評級機構標準普爾重申予香港機管局的「AA+」評級，展望為「穩定」。標普指出，縱使香港機場客﹑貨運量下跌，並且曾停運，仍維持現行予機管局的評級。

不過標普指出，自社會評運動爆發以來，對本港旅遊業﹑經濟及市場信心帶來打擊，由於運動有機會持續，加上鄰近地區機場效率提高，長遠或會威脅到香港機場的競爭力。

在今年8月機場的客運量按年下跌12.4%，飛機升降量亦下跌3.5%，貨運量跌幅為11.5%。今年4至8月，總客運量下跌0.8%。

料今年機管局EBITDA增長率放緩至單位數

標準指出自今年6月抗議事件發生以來，內地來港客流量下降，機場亦成為示威者目標，預料年底前相關數據繼續疲弱。

標普指出機管局有60%收入來自租務﹑機場廣告及其他非航空資源，未來1至2年較少更新主要租約，為租金收入提供保障，惟乘客量下降對機場商業活動帶來負面影響。預料今個財政年度，機管局的除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）增長率按年降至單位數，而去年不包括機場建設費，機管局EBITDA為124億元。

標普指出與三跑的資本支出仍是機管局的財務關鍵，可是客流量減少，收取的機場建設費或因而下降。現時機管局仍處於淨現金水平，預料資本開支及槓桿率會從2020年至2024年間逐步增加。