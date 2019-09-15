【逃犯條例】機管局：機場8月客運量按年跌12.4%　貨運量跌11.5%

修例風波持續，香港國際機場先後出現和集會、癱瘓機場行動，機場管理局早前申請禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾香港國際機場的正常使用。 機管局今日（15日）公布航空交通量數字，機場8月份錄得客運量為600萬人次，飛機的起降量則為3萬5千多架次，與去年同期比較，分別減少12.4%及3.5%。在貨運量方面，亦下降了11.5% 。機管局指，客運量減少主要受旅客人數下跌影響。與去年同期比較，來往中國內地、東南亞及台灣的客運量錄得明顯跌幅。

+ 86 + 85 + 84

機管局今日（15日）公布航空交通量數字，香港國際機場上月錄得客運量為600萬人次，飛機的起降量則為3萬5千多架次。與去年同期比較，分別減少12.4%及3.5%。在貨運量方面，亦下降了11.5% 。

機管局指，客運量減少主要受旅客人數下跌影響。與去年同期比較，來往中國內地、東南亞及台灣的客運量錄得明顯跌幅。另外，由於全球貿易環境不明朗，上個月的貨運量持續下跌，轉口及進口貨運量分別減少19%及15%。在主要貿易地區中，來往東南亞及中國內地的貨運量跌幅最為顯著。

機管局機場運行執行總監吳自淇表示，於過去數月，機場運作不時面對巨大挑戰，有賴機場同業齊心合力，令機場維持正常運作，並盡量將對旅客的影響減至最低。他強調，對全體機場員工一直竭誠努力、緊守崗位，致以由衷謝意。