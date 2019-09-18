Esprit香港舖人流跌四成　思捷柯清輝：租金下調考慮覓舖

時裝品牌Esprit母企思捷環球（0330）公布，去年全年虧損收窄至21.44億元。集團執行主席柯清輝指，因近期示威事件，香港店舖人流減少約四成，對銷售造成一定影響，又認為若相關事件未能解決，下半年香港零售市道難樂觀。

不過，Esprit在港僅有5間舖，佔集團業務比例較少，對整體銷售表現影響不大。同時社會事件令舖租出現大幅調整，集團已向業主提出減租要求，暫未得到回覆，又會待適當時機再覓舖址開店。

柯清輝指，因近期示威事件，香港店舖人流減少約四成，對銷售造成一定影響，又認為若相關事件未能解決，下半年香港零售市道難樂觀。（羅君豪攝）

沒有進一步裁員計劃

思捷期內因裁減員工令相關開支減少約31%，又關閉全球169間虧損店舖。集團行政總裁Anders Kristiansen表示，思捷並沒有進一步的裁員計劃，惟會繼續關店，料明年淨銷售面積則錄低雙位數跌幅。

他補充，集團完成重組後，將集中發展內地業務，歐洲零售表現亦利好思捷業務。去年集團毛利率為50.3%，他料今年收入及盈利會有所改善，未來會減少折扣優惠提升毛利率，料未來3年毛利率可增長3至5個百分點，又有信心可在未來2至2.5年內轉虧為盈。