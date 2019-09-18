宏利資管稱投資者取態趨審慎　惟基金贖回額未有急增

中美貿易戰未見明確出路，以及外圍經濟出現放緩迹象，令環球大市波動不斷。宏利亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管李錦榮表示，投資者近期取態轉向審慎，更偏好派息穩健的基金，惟整體投資意慾未有急劇降溫。

中港基金市場反應降溫

李錦榮出席記者會時指，中美貿易戰、歐洲央行減息以及中東政局再度升溫之下，近日投資者的戒心明顯較重，更傾向選擇息口較有保證的投資產品，包括債券基金、房地產信託（REITS）及多元資產基金等，而由於中港市場的吸引力有所下降，投資者對兩地基金的反應有所降溫。但他指出，市場投資氣氛未受太大影響，基金贖回金額未有大增迹象，年初至今基金認購額仍錄增長。

環球股市趨於波動，惟李錦榮稱基金贖回金額未有異動迹象。（資料圖片）

內地取消RQFII額度屬正面消息

內地上周宣布取消人民幣合格境外機構投資者（RQFII）投資額度限制，以便外國投資者進場。李錦榮形容消息屬正面，惟隨着過去數年滬深港通及債券通陸續開通，外資已有不同渠道涉足內地市場，有關措施能否吸引資金流入，更須視乎內地資產的實際吸引力，以及貿易戰走向等因素。

此外，宏利投資管理宣布推出數碼化基金投資服務「宏利智晰投資」，提供兩種收費模式，分別按平均管理資產及按交易收費，提供宏利資管及其他6間基金公司的基金產品。李錦榮指出，計劃在年底前引入多4間基金公司，令基金產品數目增至約200隻。