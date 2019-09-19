【美國減息】鮑威爾：暫未需要連串減息　局方將研何時「擴表」

美聯儲一如市場預期，減息0.25厘，為今年第二次減息行動，不過，對於是否進一步減息，局方未有明確立場。

本港時間周四凌晨，美聯儲公開市場委員會（FOMC）宣布減息25個基點，將聯邦基金目標利率下調至介乎1.75至2厘。然而，整個委員會沒有指明進一步減息，各個政策製定者之間的分歧仍然存在，委員會以7票贊成、3票反對的結果﹙2名委員反對減息、1名支持減0.5厘﹚，通過了本次利率決議。外電報道指，這是自2014年12月以來，政策製定者對美聯儲決策的最大分歧。

聯儲局利率點陣圖亦顯示，聯儲局官員預期今年餘下兩次會議或維持不變。而美聯儲的最新預測顯示，決策者的預期中值，為2020年利率將保持在新的目標區間內，這對希望進一步減息以幫助緩解中美貿易戰給全球經濟造成的影響的投資者來說算個壞消息。

美聯儲減息0.25厘，為今年第二次。﹙路透社﹚

鮑威爾︰未見到有需要連串減息

美聯儲主席鮑威爾﹙Jerome Powell﹚在議息會後見記者時表示，如果經濟真的走下坡，局方或需要採取一連串減息行動將會是恰當的，但目前看不到這個情況，這亦不是該局所預期。聯儲局議息聲明亦稱，自聯邦公開市場委員會 7 月會議以來收到的數據顯示，勞動力市場依然強勁，經濟活動一直在以溫和的速度增長。

另外，談及縮表，鮑威爾表示，局方或者必須較預期早地重啟恢復資產負債表有機增長，以助舒緩貨幣市場的壓力。他表示，局方將會審視何時這樣做才合適。

至於負利率，鮑威爾則稱，即使以往經濟遇上危機，美國亦未曾實施過負利率，認為局方採用負利率的機會很微。